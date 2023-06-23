«Это мотивирует на дальнейшие тренировки». Белорусские тяжелоатлеты вовсю готовятся к II Играм стран СНГ

На II Играх стран СНГ тяжелая атлетика будет представлена в числе 20 видов спорта. Накануне наши спортсмены на международном турнире Гран-при в Гаване завоевали 19 наград, пять из которых наивысшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня мужская и женская национальные команды подошли к финальному этапу подготовки к соревнованиям. Подробности – в сюжете Юлии Силипицкой. Стрелковый тир в Раубичах иногда осаждают тяжелоатлеты. В такое знойное лето помещение самое комфортное, да и место позволяет качественно тренироваться.

На сбор в национальную команду привлекли всех сильнейших парней. Цель – медали на II Играх стран СНГ.

Олег Лобан, тренер мужской национальной команды по тяжелой атлетике:

Куба нам показала тех ребят, конкретных участников Игр. Надеюсь, мы приложим все старания, чтобы они улучшили свои результаты, показанные на Гран-при, на Играх стран СНГ.

В этом году наши тяжелоатлеты получили заветный подарок от судьбы. Белорусам после полуторагодичного запрета разрешили выступать на международных турнирах. Гран-при Гавана в полной мере ощутила белорусский голод к выступлениям и жадность до наград. 19 медалей, пять наивысшей пробы – такой багаж наших ребят. Павел Ходасевич сперва выиграл золото в рывке, потом – в точке и стал лучшим по сумме двоеборья. Его результат – 273 килограмма. Он оторвался от ближайших преследователей на несколько десятков килограммов.

Павел Ходасевич, чемпион Гран-при по тяжелой атлетике:

Выступлением на Кубе, в принципе, доволен. Это мои лучшие килограммы за последние годы, после того как вновь приступил к тренировкам, поэтому я немного добавляю. И в планах добавить к Играм стран СНГ, показать еще более высокий результат.

Молодой Сергей Шаренков выступал вместе с Евгением Тихонцовым в одном весе, до 102 килограммов. Тихонцов получил большое золото, ну а Сережа взял малую бронзу в рывке. Сейчас он уверен: на Играх СНГ результат будет лучше.