Дарья Домрачева завоевала «золото» в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене

Новости Норвегии. Хорошая спортивная новость пришла из норвежского Холменколлена. 20 марта там начался заключительный этап Кубка мира. И уже в стартовой гонке, в женском спринте, белоруска Дарья Домрачева выиграла «золото».

Допустив один промах на стойке, она преодолела дистанцию за 22 минуты и 18 секунд. Второй финишировала норвежка Тура Бергер. Белоруска опередила ее на 10 секунд. Третья – американка Сюзан Данкли.

Лидер общего зачета, финка Кайса Мякяряйнен, была 23-й. Малый хрустальный глобус по итогам спринта достался именно ей.

Для лидера нашей сборной эта победа стала четвертой в сезоне.

Закрепить успех Домрачева может в гонке преследования, которая состоится в субботу.

А в воскресенье пройдет масстарт – в этой дисциплине белоруска имеет реальные шансы завоевать Малый хрустальный глобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.