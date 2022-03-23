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«Эти игры нам пойдут на пользу». Футбольная сборная Беларуси продолжает подготовку к товарищеским матчам

23 марта 2022 21:22
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Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси осваивается в Манаме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вояж в Бахрейн совершен ради благой цели – в ближайшие дни наша национальная команда проведет там два контрольных поединка.  

«Эти игры нам пойдут на пользу». Футбольная сборная Беларуси продолжает подготовку к товарищеским матчам-1

К основной части белорусской дружины в столице Бахрейна присоединились и наши легионеры. Команда Георгия Кондратьева уже провела несколько тренировок и опробовала местный газон.  

«Эти игры нам пойдут на пользу». Футбольная сборная Беларуси продолжает подготовку к товарищеским матчам-4

Дмитрий Бессмертный, полузащитник сборной Беларуси по футболу:  
Это, конечно, престижно, и хочется помочь сборной, и тоже проявить себя, доказать. Самое главное – победить. Я для себя лично не делю игры на важные и неважные – товарищеские. Это официальная игра, поэтому настраиваюсь и готовлюсь, как к официальной игре.  

«Эти игры нам пойдут на пользу». Футбольная сборная Беларуси продолжает подготовку к товарищеским матчам-7

Евгений Яблонский, полузащитник сборной Беларуси по футболу:  
Отличное настроение, очень рады собраться все вместе. Уже долгое время не собирались, так что очень рад здесь всех видеть. Я думаю, что эти игры нам пойдут на пользу. И будем потихоньку готовиться уже к Лиге наций.  

«Эти игры нам пойдут на пользу». Футбольная сборная Беларуси продолжает подготовку к товарищеским матчам-10

В рамках подготовки к Лиге наций, а первые игры турнира запланированы на июнь, белорусская сборная в Манаме проведет два товарищеских поединка. 26 марта наши футболисты сыграют против команды Индии, а 29-го соперником сборной Беларуси будет команда Бахрейна.  

# Футбол Беларуси # Дмитрий Бессмертный # Евгений Яблонский # Георгий Кондратьев # Фотофакт

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