«Эти игры нам пойдут на пользу». Футбольная сборная Беларуси продолжает подготовку к товарищеским матчам

Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси осваивается в Манаме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вояж в Бахрейн совершен ради благой цели – в ближайшие дни наша национальная команда проведет там два контрольных поединка.

К основной части белорусской дружины в столице Бахрейна присоединились и наши легионеры. Команда Георгия Кондратьева уже провела несколько тренировок и опробовала местный газон.

Дмитрий Бессмертный, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

Это, конечно, престижно, и хочется помочь сборной, и тоже проявить себя, доказать. Самое главное – победить. Я для себя лично не делю игры на важные и неважные – товарищеские. Это официальная игра, поэтому настраиваюсь и готовлюсь, как к официальной игре.

Евгений Яблонский, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

Отличное настроение, очень рады собраться все вместе. Уже долгое время не собирались, так что очень рад здесь всех видеть. Я думаю, что эти игры нам пойдут на пользу. И будем потихоньку готовиться уже к Лиге наций.