«Есть свои технологии». Юрий Альберс об обслуживании трассы на ЧЕ по биатлону в условиях оттепели

Новости Беларуси. В Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погода преподнесла неприятный сюрприз организаторам – сейчас весенняя плюсовая температура. Но организаторы утверждают, что никаких проблем с трассой всего чемпионата Европы не будет.
Юрий Альберс, главный судья соревнований:
По прогнозу, уже к ночи пойдет похолодание. В следующие дни там будет с легким морозом. Для удержания трассы в хорошем состоянии, конечно, это очень сложно. Но есть свои технологии. Сложные участки трассы посыпают специальной солью, которая замораживает снег. Короче, мы справимся.
«Отличный день, прекрасная гонка». Что происходит в Раубичах на старте чемпионата Европы по биатлону