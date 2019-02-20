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«Есть свои технологии». Юрий Альберс об обслуживании трассы на ЧЕ по биатлону в условиях оттепели

20 февраля 2019 13:58
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Новости Беларуси. В Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погода преподнесла неприятный сюрприз организаторам – сейчас весенняя плюсовая температура. Но организаторы утверждают, что никаких проблем с трассой всего чемпионата Европы не будет.

«Есть свои технологии». Юрий Альберс об обслуживании трассы на ЧЕ по биатлону в условиях оттепели-1

Юрий Альберс, главный судья соревнований:
По прогнозу, уже к ночи пойдет похолодание. В следующие дни там будет с легким морозом. Для удержания трассы в хорошем состоянии, конечно, это очень сложно. Но есть свои технологии. Сложные участки трассы посыпают специальной солью, которая замораживает снег. Короче, мы справимся.

«Отличный день, прекрасная гонка». Что происходит в Раубичах на старте чемпионата Европы по биатлону

«Есть свои технологии». Юрий Альберс об обслуживании трассы на ЧЕ по биатлону в условиях оттепели-4

«Есть свои технологии». Юрий Альберс об обслуживании трассы на ЧЕ по биатлону в условиях оттепели-6

«Есть свои технологии». Юрий Альберс об обслуживании трассы на ЧЕ по биатлону в условиях оттепели-8

# Биатлон # Юрий Альберс # Фотофакт

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