«Есть свои технологии». Юрий Альберс об обслуживании трассы на ЧЕ по биатлону в условиях оттепели

Погода преподнесла неприятный сюрприз организаторам – сейчас весенняя плюсовая температура. Но организаторы утверждают, что никаких проблем с трассой всего чемпионата Европы не будет.

Юрий Альберс, главный судья соревнований:

По прогнозу, уже к ночи пойдет похолодание. В следующие дни там будет с легким морозом. Для удержания трассы в хорошем состоянии, конечно, это очень сложно. Но есть свои технологии. Сложные участки трассы посыпают специальной солью, которая замораживает снег. Короче, мы справимся.