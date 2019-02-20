«Отличный день, прекрасная гонка». Что происходит в Раубичах на старте чемпионата Европы по биатлону
Новости Беларуси. Болеем за наших. 20 февраля на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах проходит мужская индивидуальная гонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За происходящим на дистанции следит съемочная группа СТВ. И на прямую связь со студией выходит Светлана Смарцева.
Ирина Смарцева, СТВ:
Биатлонный чемпионат Европы в Раубичах стартовал. Официальное открытие произошло в понедельник, 18 февраля. В эти минуты стартуют последние участники первой официальной гонки. Это мужская индивидуальная гонка, самый длительный вид программы.
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Главная звезда турнира – норвежец Тарьей Бё – в гонку уже отправился. Все лидеры стартовали в первой стартовой группе. Три белоруса также уже на трассе. Также выйдут на лыжню белорусы Роман Елетнов и Антон Смольский, который завершит программу – он выйдет на старт под последним стартовым номером.
Послушаем комментарии болельщиков, которые с нетерпением дождались старта соревнований.
Болельщики:
Мы взяли билеты на все гонки, включая «Гонку легенд». У нас абонемент. Мы очень рады. Взяли на «Гонке легенд» автографы. Были очень довольны. Гонка прекрасная. Шоу было красивое. Очень довольны.
В понедельник был. Отличный день, прекрасная гонка. Всё очень красиво. Лазерное шоу, фейерверк. Гонка – класс! Притом мы победили практически в этой гонке по всем дисциплинам. Мы надеемся, что не подведут.
У нас очень много значков. Где бы мы не были, всегда покупаем сувениры того города или той страны, куда приезжаем на биатлон смотреть соревнования.
Российских болельщиков здесь очень много. Но самую мощную поддержку получают белорусские биатлонисты.
С еще большим нетерпением белорусские болельщики ждут вечерней женской гонки. На трассу чемпионата выйдет Ирина Кривко, она здесь считается фаворитом едва ли не во всех гонках.
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