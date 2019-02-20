«Отличный день, прекрасная гонка». Что происходит в Раубичах на старте чемпионата Европы по биатлону

Новости Беларуси. Болеем за наших. 20 февраля на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах проходит мужская индивидуальная гонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За происходящим на дистанции следит съемочная группа СТВ. И на прямую связь со студией выходит Светлана Смарцева.

Ирина Смарцева, СТВ:

Биатлонный чемпионат Европы в Раубичах стартовал. Официальное открытие произошло в понедельник, 18 февраля. В эти минуты стартуют последние участники первой официальной гонки. Это мужская индивидуальная гонка, самый длительный вид программы. «Гонка легенд» в Раубичах. Подводим итоги биатлонного фестиваля

Главная звезда турнира – норвежец Тарьей Бё – в гонку уже отправился. Все лидеры стартовали в первой стартовой группе. Три белоруса также уже на трассе. Также выйдут на лыжню белорусы Роман Елетнов и Антон Смольский, который завершит программу – он выйдет на старт под последним стартовым номером. Послушаем комментарии болельщиков, которые с нетерпением дождались старта соревнований. Болельщики:

Мы взяли билеты на все гонки, включая «Гонку легенд». У нас абонемент. Мы очень рады. Взяли на «Гонке легенд» автографы. Были очень довольны. Гонка прекрасная. Шоу было красивое. Очень довольны.

В понедельник был. Отличный день, прекрасная гонка. Всё очень красиво. Лазерное шоу, фейерверк. Гонка – класс! Притом мы победили практически в этой гонке по всем дисциплинам. Мы надеемся, что не подведут.