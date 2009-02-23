Элитный конный спорт в Беларуси помогут развивать англичане

Сегодня в Минске встречали делегацию деловых кругов Великобритании. Коневода с мировым именем лорда Гарри Герберт во время Лондонского инвестиционного форума заинтересовал проект создания в нашей стране первого ипподрома. Прежде чем вкладывать деньги, основатели мировых традиций скачек решили ознакомиться с площадкой, где планируется разместить ипподром. Проект оценивается в 165 миллионов долларов. Он дополнит инфраструктуру Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. Здесь сегодня по всем традициям встречали потенциальных инвесторов.



На Лондонском инвестиционном форуме бизнесмена заинтересовал представленный уникальный для Беларуси проект. В Англии традициям скачек – 3 века. Теперь к строительству ипподрома готовы и у нас. Центр коневодства в Ратомке переживает второе рождение. В прошлом году только на строительство новых манежей затрачено 15 миллионов долларов. Реконструированы и необходимые помещения. Такое отношение государства к развитию коневодства – один из гарантов для инвесторов.