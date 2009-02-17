Открытый чемпионат Беларуси по самбо на призы Президента Республики проходит в минском Дворце спорта

С прошлого сезона он включён в международный календарь, как один из этапов Кубка мира. За 13-летнюю историю турнира в нашей стране побывали многие мировые звезды самбо. Наиболее широкой география спортсменов была в прошлом году – 22 страны. Сейчас команд будет 15. Нашу сборную представят лучшие борцы. Из года в год они демонстрируют прекрасную технику, боевой характер и великолепную подготовку. В прошлом году белорусы завоевали шесть золотых медалей Открытого чемпионата. Лишь в трех весовых категориях первые места достались зарубежным атлетам.