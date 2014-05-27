Эксклюзивное интервью! Легенды советского хоккея в Минске

Звездные гости столицы, легендарные игроки советских времен, спортсмены и абсолютные рекордсмены по золотым шайбам и комбинациям.

Александр Тихонов, советский биатлонист, заслуженный мастер спорта СССР, четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира:

Михайлов, Майоров, Давыдов, Петров. Жаль, что здесь нет Валерия Харламова. Я бы мог продолжить, назвать сотни имен: Сологубов, Петров, Полупавлов. Это невероятно. Сегодня весь мир прикован к Минску, сегодня никто не вспоминает ни Париж, ни Лондон. Что делает спорт! Что делает хоккей! И что сделали эти имена для истории хоккея, для истории спорта! Это навечно. Эти люди оставили свои имена, золотыми буквами вписанные в Музей хоккейной славы.

Золотые победы над сильнейшей сборной мира – Канадой – в 1964 году и в гренобльском олимпийском турнире 1968 года.

И мощнейшая серия игр 1972 года, которая впервые показала советскому зрителю каким может быть хоккей: борьба не за кубок, а за честь против «неспортивной» игры канадцев.

Именно тогда известный спортивный комментатор Николай Озеров произнес свою знаменитую фразу, ставшую афоризмом: «Да, такой хоккей нам не нужен!»

Борис Михайлов, советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года:

Мы воспитаны на советском хоккее, где была традиция «великих троек». Сейчас, как единое целое, звена в какой-то команде я не вижу. Есть отдельные исполнители, хорошие исполнители, но таких традиций, которые были в советское время, в российском хоккее нет.

Борис Майоров, советский хоккеист, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы, бронзовый призер чемпионата мира:

Я считаю, что невозможно вообще на сегодняшний день создавать вот такие пятерки, тройки. Самая главная причина, по которой это невозможно, потому что нет мастеров подходящего плана в наших клубных командах. Связки (два игрока) можно, а вот чтобы пятерка или даже тройка – сейчас это невозможно.

Борис Михайлов, советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года:

И то, что Беларуси доверили проводить чемпионат мира, что-то и значит.

Современный европейский город стал отличным местом для проведения чемпионата мира по хоккею благодаря радушию и гостеприимству минчан, прекрасной праздничной атмосфере, отличной подготовке, желанию сплотить и объединить всех духом спортивного состязания.

Борис Михайлов, советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года:

Минск – вообще прекрасный город, он был, а сейчас еще краше стал, построены такие дворцы, которым позавидуют, наверное, все страны Европы,

Виталий Давыдов, советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, лучший защитник чемпионата мира 1967 года:

Мы глазами москвичей проехали по всему Минску, увидели ухоженность, подстрижку газонов. Все убрано, все так приятно, как будто на своем участке.

Александр Тихонов, советский биатлонист, заслуженный мастер спорта СССР, четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира:

Если здесь построить самые лучшие храмы, самые лучшие музеи – все, что в мире существует, в Беларуси построить самое лучшее, но они не украсят так, как эту землю украшают сами белорусы.

Спортивный турнир оправдал долгожданные надежды, показал уровень игроков хоккейных команд, в очередной раз продемонстрировал любовь болельщиков и не оставил равнодушными даже тех, кто мало знаком с этим видом спорта, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.