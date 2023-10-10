Егор Шарангович остался последним белорусом в ростере клубов НХЛ

В фармы были командированы Илья Соловьев и Алексей Протас. Таким образом, Соловьев будет защищать цвета «Рэнглерс», а Протас – «Херши». Впрочем, оба исполнителя имеют двусторонние контракты. Это обозначает, что в случае необходимости они могут вернуться в распоряжение главных дружин. Сезон в Национальной хоккейной лиге стартует уже завтра.