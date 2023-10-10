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Егор Шарангович остался последним белорусом в ростере клубов НХЛ

10 октября 2023 10:46
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Егор Шарангович остался последним белорусом, находящимся в ростере клубов Национальной хоккейной лиги. Перед стартом сезона дружины произвели окончательный отсев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович остался последним белорусом в ростере клубов НХЛ-1

В фармы были командированы Илья Соловьев и Алексей Протас. Таким образом, Соловьев будет защищать цвета «Рэнглерс», а Протас – «Херши». Впрочем, оба исполнителя имеют двусторонние контракты. Это обозначает, что в случае необходимости они могут вернуться в распоряжение главных дружин. Сезон в Национальной хоккейной лиге стартует уже завтра.

# Хоккей # Егор Шарангович # Алексей Протас # Илья Соловьев # Фотофакт

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