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Плавание. Результаты белорусских спортсменов на Кубке России

25 июля 2023 21:10
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Во Дворце водных видов спорта в Казани стартовал Кубок России по плаванию. За награды соревнований будут бороться около 500 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Плавание. Результаты белорусских спортсменов на Кубке России-1

Во вторник, 25 июля, состоялся единственный финал с участием наших пловцов. В мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем отечественный квартет занял 5-е место. Также в первый соревновательный день прошли полуфинальные заплывы. Илья Шиманович на стометровке брассом показал лучший результат дня – 58,82 и квалифицировался в финал.

Плавание. Результаты белорусских спортсменов на Кубке России-4

Анастасия Шкурдай и Анастасия Кулешова также вышли в финал на дистанции 50 метров на спине. Шкурдай с пятым временем, а Кулешова с восьмым результатом. Иван Адамчук в полуфинале на дистанции 100 метров на спине финишировал шестым и оказался вне главного заплыва.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Анастасия Кулешова # Иван Адамчук # Фотофакт

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