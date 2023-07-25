Плавание. Результаты белорусских спортсменов на Кубке России

Во Дворце водных видов спорта в Казани стартовал Кубок России по плаванию. За награды соревнований будут бороться около 500 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во вторник, 25 июля, состоялся единственный финал с участием наших пловцов. В мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем отечественный квартет занял 5-е место. Также в первый соревновательный день прошли полуфинальные заплывы. Илья Шиманович на стометровке брассом показал лучший результат дня – 58,82 и квалифицировался в финал.