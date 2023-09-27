«К каждому человеку можно найти подход». В проекте ПСК «Смелый шаг» приняли участие известные белорусские самбисты

Новости Беларуси. «Смелый шаг» – проект Президентского спортивного клуба, в котором участвуют дети, попавшие в затруднительное положение. Он помогает им открыть новую страницу в своей жизни, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единоборства в первую очередь дисциплинируют. Неслучайно «Смелый шаг» в этот раз реализовали представители самбо и дзюдо. Ребята получили возможность пообщаться с известными спортсменами. Так, заслуженный мастер спорта по самбо, четырехкратная чемпионка мира, победительница I Европейских игр Татьяна Мацко делилась секретами самообороны без оружия.

Галина Савенкова, заслуженный тренер Беларуси:

Приходят детки. Детки занимаются бесплатно. Идут, мамы приводят. Это очень здорово! Очень много детей приходят и трудятся. К каждому человеку можно найти подход. Они потом выучатся, станут хорошими папами и мамами, закончат вузы, поэтому их же нельзя со счетов сбрасывать. Бывает, человек оступился. Бывает в жизни – маленький ребеночек оступился. С ними надо разговаривать.

Также каждый участник спортивного праздника получил от Президентского спортивного клуба сувениры и фирменный талисман – «Факел».