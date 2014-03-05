Допинговый скандал в белорусском спорте: Шкуратова – пожизненная дисквалификация, Маканерко – отстранение на два года

Новости Беларуси. Тяжелоатлеты Екатерина Шкуратова и Александр Макаренко попались на допинге и лишились медалей прошлогоднего чемпионата мира. У обоих обнаружен анаболический стероид станозолол.



Геннадий Загородный, заведующий кафедрой спортивной медицины Белорусской медицинской академии последипломного образования, врач высшей квалификационной категории по спортивной медицине («Комсомольской правде»):

Его анаболический эффект в 4 раза превышает эффект естественного гормона тестостерона. Активно применяется в силовых видах спорта, придает рельефность мускулатуры. Входит в список запрещенных антидопинговым агентством. К продаже в Беларуси не допущен Министерством здравоохранения. В России же станозолол можно найти в интернет-продаже.

Валентин Короткин, главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике («Прессболу»):

И Макаренко, и Шкуратова сдали положительные допинг-пробы в соревновательный период, во время чемпионата мира во Вроцлаве в октябре 2013 года. У обоих спортсменов обнаружен станозолол. Вообще, странное дело – практически все случаи дисквалификации в прошлом году были обусловлены именно этим препаратом. Якобы антидопинговые службы разработали какую-то новую методику, теперь многие ставят под сомнение корректность ее результатов. Получается, мы еще легко отделались, поскольку к Беларуси не были применены командные санкции, а вот другие сборные буквально накрыло девятым валом «станозолола» – 12 случаев у Казахстана, по 7 – у Армении и Узбекистана, 5 – на Украине, по 4 – в Грузии и Румынии.

Екатерина Шкуратова лишена бронзовой медали по сумме двоеборья в категории свыше 75 кг. У Александра, занявшего в двоеборье 4-е место в категории до 94 кг, отобрали «золото» в рывке. Макаренко дисквалифицирован на два года. Шкуратовой придется покинуть спорт высоких достижений навсегда (спортсменка во второй раз за карьеру попалась на допинге).



Напомним, при первом выявлении запрещенных средств, спортсмен дисквалифицируется на два года. Повторная положительная проба грозит ему полным отлучением от спорта. Как белорусские спортсмены проходят допинг-контроль. Смотрите видео.