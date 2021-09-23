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Дмитрий Лукашенко: в перспективе Президентский спортивный клуб подпишет меморандум о сотрудничестве со Special Olympics

23 сентября 2021 18:27
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Новости Беларуси. Республиканский футбольный турнир с участием женских команд, тренирующихся по системе «Спешиал Олимпикс», стартовал в Витебской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Лукашенко: в перспективе Президентский спортивный клуб подпишет меморандум о сотрудничестве со Special Olympics-1

Соревнования являются в первую очередь социальной реабилитацией. Проект поддерживает Президентский спортивный клуб, который привез участникам разнообразное оборудование и инвентарь для укрепления спортивной базы лицея. В поселке Улла в 2010 году был открыт центр профессиональной и социальной реабилитации детей с особенностями развития. Уже на протяжении многих лет ребята центра представляют Беларусь на международных соревнованиях. 23 сентября в рамках республиканского турнира семь женских футбольных дружин по круговой системе определяли сильнейших.

Дмитрий Лукашенко: в перспективе Президентский спортивный клуб подпишет меморандум о сотрудничестве со Special Olympics-4

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:
Это не первый совместный проект Президентского спортивного клуба и белорусского комитета «Спешиал Олимпикс». Под эгидой этой организации проводится много различного рода мероприятий очень важных. Поэтому всегда рады подставить плечо помощи. И скажу на будущее: в перспективе у нас подписать меморандум о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и белорусским комитетом «Спешиал Олимпикс».

Дмитрий Лукашенко: в перспективе Президентский спортивный клуб подпишет меморандум о сотрудничестве со Special Olympics-7

Лариса Таболина, исполнительный директор общественного объединения «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:
Эмоции зашкаливают, на самом деле. Во-первых, потому что это девочки, сами по себе очень эмоциональные. А во-вторых, очень важно, что они чувствуют свою значимость, они верят в победу, они все приехали с надеждой победить, конечно же. И все они уедут победителями от нас.

Дмитрий Лукашенко: в перспективе Президентский спортивный клуб подпишет меморандум о сотрудничестве со Special Olympics-10

Главная цель – дать людям с ограниченными возможностями шанс не только заниматься спортом, но и выступить как на отечественной, так и на международной спортивной арене.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Дмитрий Лукашенко # Лариса Таболина # Фотофакт

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