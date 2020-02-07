Прямой эфир

Дмитрий Асанов сразится за золото турнира в Венгрии

07 февраля 2020 16:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как минимум серебро выиграл Дмитрий Асанов на представительном турнире по боксу в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Асанов сразится за золото турнира в Венгрии -1

Белорус вышел в финал, что уже обеспечило ему второе место. Примечательно, что бой одной второй не состоялся из-за неявки соперника. Эта награда станет для наших спортсменов уже второй. Ранее Алла Стародуб удостоилась бронзы в весе до 60 килограммов.  

Дмитрий Асанов сразится за золото турнира в Венгрии -4

Дмитрий Асанов сразится за золото турнира в Венгрии -6

# Мировой бокс # Дмитрий Асанов # Алла Стародуб # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ёж и Хрущ стали победителями интернет-голосования по выбору талисмана ЧМ–2021 по хоккею
07 февраля 2020 15:39

Ёж и Хрущ стали победителями интернет-голосования по выбору талисмана ЧМ–2021 по хоккею

«Есть будущее». Александр Екименко об индорхоккее в Беларуси
07 февраля 2020 15:14

«Есть будущее». Александр Екименко об индорхоккее в Беларуси

Кубок Федерации: сборная Беларуси играет против Нидерландов. 7 февраля пройдут два матча
07 февраля 2020 15:03

Кубок Федерации: сборная Беларуси играет против Нидерландов. 7 февраля пройдут два матча