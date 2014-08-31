Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»: Национальная сборная сказала, что не ожидала такой хорошей трассы

Новости Беларуси. Спортивный пульс уже скоро можно будет проверить на обновленном комплексе «Раубичи». Новую лыжероллерную трассу уже оценила национальная сборная по биатлону. О возможностях модернизированной площадки ведущий программы «Неделя» на СТВ пообщалсь с Андреем Асташевичем, директором Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».

Андрей Владимирович, «Раубичи» часто называют уникальным объектом. В чем уникальность этого объекта?

Андрей Асташевич, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Уникальность этого объекта, я считаю, что на малой территории, которую представляют собой «Раубичи», находится компактное спортсооружение, гостиницы, тренажерные залы, залы для функциональной подготовки, а также лыжероллерная трасса, которой пользуются, как лыжники, так и биатлонисты. Этот комплекс в своем роде уникальный, где могут проживать, восстанавливаться и тренироваться спортсмены.

После реконструкции «Раубичи» смогут принимать соревнования международного уровня? Когда ждать этапа Кубка по биатлону?

Андрей Асташевич:

Этапы расписываются на четыре года вперед. Для начала мы должны провести Чемпионат мира среди юниоров, который будет проходить 15 февраля. Я думаю, как мы его проведем, потом будем заявляться на этапы Кубков мира взрослые.

Что во время реконструкции было самым сложным?

Андрей Асташевич:

Конечно, коммуникации, с которыми мы столкнулись. Некоторые коммуникации были заложены сорок лет назад. Так что многие даже не знали, где они просто лежат. Некоторые были на глубине восемь метров. Вы представляете, комплекс был изрыт вдоль и поперек на глубину семь метров, особенно центральная его часть. Плюс, я считаю, сложности с лыжероллерной трассой. Потому что она расширялась до двенадцати метров, плюс увеличилось асфальтовое покрытие до шести метров. Немного изменились контруклоны, склоны. Полностью трасса была полупрофилирована.

На неделе у вас здесь была национальная сборная Беларуси по биатлону. Как им, понравилось?

Андрей Асташевич:

Национальная сборная у нас уже заехала на учебно-тренировочный сбор. Первые впечатления у них положительные. Они сказали, что не ожидали такой хорошей трассы. Так что сейчас они продолжают свой тренировочный процесс. Он продлится здесь 18 дней. И потом через 10 дней опять заезжают сюда. У нас будет в конце сентября открытое первенство Республики Беларусь по биатлону.

Спортивные сооружения требуют сегодня больших финансовых вложений. А вот они потом окупаются?

Андрей Асташевич:

Естественно окупаются. Наше сооружение использовалось спортсменами разных стран, это в количестве 50-60 стран, которые в течение трех лет посещали наш комплекс и нашу страну. И у всех остались положительные воспоминания о проведенном времени здесь.

А как считаете, есть взаимосвязь между успехами в спорте и успехами в экономике? Скажем, экономическим состоянием страны?

Андрей Асташевич:

Это все зависит от целенаправленности спортсмена и тех условий, которые государством создаются.

«Раубичи» – спортивный объект, но еще, видимо, и туристический.

Андрей Асташевич:

Для туристов, я думаю, мы будем развивать эту деятельность в свободное от тренировочного процесса время. Начиная от экскурсионной программы, плюс туры выходного дня, которые будем организовывать для наших жителей столицы и республики.

На ваш взгляд, какие виды спорта мы должны развивать у себя в стране в первую очередь?

Андрей Асташевич:

В первую очередь, я считаю, что массовые виды спорта. Потом – медалеемкие которые. Я считаю, что и фристайл. Мы много сделали для фристайла. У нас построена гора разгона и трамплины для фристайлистов. Мы проводим этапы Кубка мира по фристайлу. Также в 15 году будет этап Кубка мира по фристайлу после Чемпионата мира по биатлону. Я считаю, что будет все нормально у нас.

Когда полностью завершится реконструкция в «Раубичах»?

Андрей Асташевич:

Завершится в конце ноября – начале декабря. Будет полный комплекс уже к сдаче готов.