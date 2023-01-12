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«Динамо-Шинник» обыграл «Амурских Тигров» в матче МХЛ

12 января 2023 13:20
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Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» победил в поединке МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Шинник» обыграл «Амурских Тигров» в матче МХЛ-1

«Бобры» извлекли урок из поражения и все-таки укротили «Амурских Тигров». Но сделали это только в овертайме. А основное время завершилось вничью – 2:2. Дальневосточный коллектив дважды вел, но в итоге капитулировал. У нас победный гол записал на свой счет Шидловский. Таким образом, «Шинник» укрепился на втором месте Серебряного дивизиона.

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# Хоккей # Матвей Шидловский # Фотофакт

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