«Динамо-Шинник» обыграл «Амурских Тигров» в матче МХЛ

«Бобры» извлекли урок из поражения и все-таки укротили «Амурских Тигров». Но сделали это только в овертайме. А основное время завершилось вничью – 2:2. Дальневосточный коллектив дважды вел, но в итоге капитулировал. У нас победный гол записал на свой счет Шидловский. Таким образом, «Шинник» укрепился на втором месте Серебряного дивизиона.

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