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«Динамо» победило «Куньлунь» в очередном матче КХЛ

09 октября 2020 23:46
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело очередной матч в Континентальной хоккейной лиге, на этот раз против «Куньлунь Ред Стар» из Китая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Динамо» победило «Куньлунь» в очередном матче КХЛ-1

О подробностях поединка в сюжете Максима Мелещени.  

«Динамо» победило «Куньлунь» в очередном матче КХЛ-4

После неприятного поражения от сочинцев «динамовцы», очевидно, жаждали крови, тем более в гости к ним пожаловал очень неудачно стартовавший «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Команда (за которую, к слову, выступает Александр Китаров), сумела набрать всего 3 очка со старта чемпионата. Стоит также сказать, что обе дружины имеют некоторые проблемы с составом: коронавирус поработал и здесь.  

«Динамо» победило «Куньлунь» в очередном матче КХЛ-7

Не всегда яркая игра значит богатая на голы. Таким стало и это противостояние. Первый период оставил за собой безголевой счет на табло, хотя белорусы не раз пытались огорчить Дмитрия Шикина. Удалось это только во второй трети.  

«Динамо» победило «Куньлунь» в очередном матче КХЛ-10

Роб Клинкхаммер пробрасывал шайбу на пятачок, где ее уже караулил Владислав Еременко, но, к разочарованию китайской команды, снаряд попал в конек Дмитрия Архипова и отправился в ворота.  

«Динамо» победило «Куньлунь» в очередном матче КХЛ-13

На заре уже финальной 20-минутки Франсис Паре выходил один на один с вратарем, но сначала нападающего срубил голкипер, а позже еще и сфолил защитник «драконов». К сожалению, ни буллит, ни большинство «зубры» не реализовали.  

«Динамо» победило «Куньлунь» в очередном матче КХЛ-16

Драматичная развязка – именно так можно охарактеризовать концовку поединка. Примерно за минуту до окончания матча Ковалев принял решение снять вратаря, но столь смелый шаг возымел печальные последствия: Игорь Мартынов смог убежать от защитников на синей линии и довел шайбу до ворот.

«Динамо» победило «Куньлунь» в очередном матче КХЛ-19

На этом противостояние и закончилось: 2:0, «зубры» сильнее.  

Следующий матч наша команда проведет против одноклубников из Риги в воскресенье, 11 октября.  

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Шикин # Роб Клинкхаммер # Владислав Ерёменко # Дмитрий Архипов # Франсис Паре # Игорь Мартынов # Максим Мелещеня # Фотофакт

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