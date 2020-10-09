«Динамо» победило «Куньлунь» в очередном матче КХЛ

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело очередной матч в Континентальной хоккейной лиге, на этот раз против «Куньлунь Ред Стар» из Китая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

О подробностях поединка в сюжете Максима Мелещени.

После неприятного поражения от сочинцев «динамовцы», очевидно, жаждали крови, тем более в гости к ним пожаловал очень неудачно стартовавший «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Команда (за которую, к слову, выступает Александр Китаров), сумела набрать всего 3 очка со старта чемпионата. Стоит также сказать, что обе дружины имеют некоторые проблемы с составом: коронавирус поработал и здесь.

Не всегда яркая игра значит богатая на голы. Таким стало и это противостояние. Первый период оставил за собой безголевой счет на табло, хотя белорусы не раз пытались огорчить Дмитрия Шикина. Удалось это только во второй трети.

Роб Клинкхаммер пробрасывал шайбу на пятачок, где ее уже караулил Владислав Еременко, но, к разочарованию китайской команды, снаряд попал в конек Дмитрия Архипова и отправился в ворота.

На заре уже финальной 20-минутки Франсис Паре выходил один на один с вратарем, но сначала нападающего срубил голкипер, а позже еще и сфолил защитник «драконов». К сожалению, ни буллит, ни большинство «зубры» не реализовали.

Драматичная развязка – именно так можно охарактеризовать концовку поединка. Примерно за минуту до окончания матча Ковалев принял решение снять вратаря, но столь смелый шаг возымел печальные последствия: Игорь Мартынов смог убежать от защитников на синей линии и довел шайбу до ворот.