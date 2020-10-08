Ярослав Радюк: «Множество спортсменов может потеряться в этот период»

Примечательно, что преодоление препятствий давалось спортсменам очень нелегко: мало того, что высота барьеров по сравнению с женским стартом была выше, так еще и лошади с часто оказывали неповиновение. В итоге триумфатором чемпионата стал Ярослав Радюк, серебро за Павлом Тихоновым, третье место на пьедестале занял Никита Иваровский.

Ярослав Радюк, победитель чемпионата Беларуси по современному пятиборью:

Впечатления радостные, так как я выступил на достаточно хорошем уровне, но этот перерыв не обошелся у нас без действий. Мы практиковали такие минисоревнования среди нашей группы, что не позволяло нам, так сказать, опустить руки, потому что период достаточно долгий, множество спортсменов может потеряться в этот период. Я не был точно уверен, да и мне кажется, и каждый спортсмен в своей подготовке, то есть мы достаточно долго не практиковались и это было такое приятное волнение перед соревнованиями. Это единственная такая неожиданность была.

Для взрослых спортсменов этот чемпионат окончен, но 9 октября борьба продолжится уже в первенстве у юниоров.