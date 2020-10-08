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Ярослав Радюк: «Множество спортсменов может потеряться в этот период»

08 октября 2020 21:09
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Новости Беларуси. Очередной комплект медалей был разыгран на чемпионате Беларуси по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз лучших определяли мужчины.

Программа соревновательного дня точь-в-точь повторила расписание женских соревнований: старт в бассейне, далее – фехтование, бег со стрельбой. Кульминационный вид – конкур – расставил все по местам.

Ярослав Радюк: «Множество спортсменов может потеряться в этот период»-1

Примечательно, что преодоление препятствий давалось спортсменам очень нелегко: мало того, что высота барьеров по сравнению с женским стартом была выше, так еще и лошади с часто оказывали неповиновение. В итоге триумфатором чемпионата стал Ярослав Радюк, серебро за Павлом Тихоновым, третье место на пьедестале занял Никита Иваровский.

Ярослав Радюк: «Множество спортсменов может потеряться в этот период»-4

Ярослав Радюк, победитель чемпионата Беларуси по современному пятиборью:
Впечатления радостные, так как я выступил на достаточно хорошем уровне, но этот перерыв не обошелся у нас без действий. Мы практиковали такие минисоревнования среди нашей группы, что не позволяло нам, так сказать, опустить руки, потому что период достаточно долгий, множество спортсменов может потеряться в этот период. Я не был точно уверен, да и мне кажется, и каждый спортсмен в своей подготовке, то есть мы достаточно долго не практиковались и это было такое приятное волнение перед соревнованиями. Это единственная такая неожиданность была.

Для взрослых спортсменов этот чемпионат окончен, но 9 октября борьба продолжится уже в первенстве у юниоров.

# Конный спорт # Ярослав Радюк # Павел Тихонов # Никита Иваровский # Фотофакт

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