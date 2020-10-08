«Нет слов, честно». Игрок СКА рассказал о разгромном проигрыше «Мешков Бресту»

Новости Беларуси. Первое классико в сезоне. В гандбольном чемпионате Беларуси состоялся матч между минским СКА и «Мешков Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Екатерина Лихошапко побывала на игре.

Последний раз эти команды встречались в рамках Кубка Беларуси в конце августа. Тогда с минимальным счетом – 26:25 – «Брест» взял верх над СКА. К этой встрече команды подошли в неодинаковой игровой форме. «Мешковцы»: пять игр в чемпионате – пять побед и, как следствие, лидеры таблицы, у «армейцев» – четвертое место и лишь две виктории в активе. Справедливости ради, и состав у минчан к новому сезону заметно помолодел. Теперь средний возраст подопечных Игоря Папруги 22 года.

Первая половина игры прошла в активной борьбе. «Мешковцы» атаковали, а СКА пытался не подпустисть соперника к своим воротам. Тем не мене, после первого периода армейцы уступали всего два очка 17:19.

На второй часть поединка парни Рауля Алонсо, видимо, вспомнив свой недавний выигрыш у ПСЖ в Лиге чемпионов, вышли еще более заряженными. За пару минут они увеличили разрыв в счете до 6 мячей. Свою роль сыграл и Иван Пешич, сделав на старте четыре классных сэйва. Далее мячи раз за разом влетали в армейские ворота. Как итог 42:25 в пользу брестчан. Эта победа стала самой крупной за 13 лет противостояний СКА и «Мешков Брест».

Владислав Кривенко, игрок ГК «СКА»:

Мы очень плохо начали сезон: с «Гродно» сыграли вничью, с «Машекой», «Гомелю» проиграли. И ребята сегодня очень хотели не то что реабилитироваться, показать очень хорошую игру. В перерыве тренер сказал играть с такой же отдачей, с таким же характером. Не знаю, может ребята, да и мы все расслабились. Я не знаю. Нет слов, честно.