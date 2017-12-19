«Динамо» обыграл СКА в Петербурге в серии буллитов

Несмотря на свой статус, питерские «армейцы» сейчас не очень мотивированы – они уже обеспечили себе место в плей-офф за два месяца до конца «регулярки». Возможно, это и стало причиной того, что минчане смотрелись на их фоне весьма неплохо. На гол Ильи Ковальчука в дебюте второго периода ответил Джек Скилле в его середине. На экваторе третьей двадцатиминутки Дмитрий Коробов вывел «Динамо» вперед, но СКА успел спасти игру, переведя ее в овертайм. И снова забросил Ковальчук.