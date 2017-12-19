«Динамо» обыграл СКА в Петербурге в серии буллитов
Новости Беларуси. Международная пауза в КХЛ завершилась, и белорусские хоккейные болельщики снова устремили взоры на выступления минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
19 декабря в Санкт-Петербурге «зубры» встречались с сильнейшим клубом лиги – СКА.
Несмотря на свой статус, питерские «армейцы» сейчас не очень мотивированы – они уже обеспечили себе место в плей-офф за два месяца до конца «регулярки». Возможно, это и стало причиной того, что минчане смотрелись на их фоне весьма неплохо. На гол Ильи Ковальчука в дебюте второго периода ответил Джек Скилле в его середине. На экваторе третьей двадцатиминутки Дмитрий Коробов вывел «Динамо» вперед, но СКА успел спасти игру, переведя ее в овертайм. И снова забросил Ковальчук.
Победитель в итоге определился только в серии буллитов.
И, к счастью, удача в хоккейной лотерее выбрала сторону белорусского клуба.