«Динамо-Минск» – «Северсталь» – не лучший для минчан матч по качеству хоккея, но зато один из самых памятных по эмоциям

У кого чаще всего берут автографы болельщики? Конечно, у нападающих. А кто чаще раздает интервью? Безусловно, игроки атаки. Да и платят им, как правило, больше. Но после матча «Динамо» – «Северсталь» о них никто и не вспоминал.

Всех, кто выходил на лед в тот вечер, затмили динамовские защитники. Именно игроки обороны (Денисов, Каралахти и Обшут) забросили все три шайбы команды в этом поединке. Причем взятие ворот в исполнении Йере Лига затем признала лучшим голом недели.

А еще именно на защитников легла основная нагрузка в этом матче. До конца матча выбыл Владимир Денисов, 10-ку на ровном месте схватил Петр Подхрадски, и в динамовской обороне осталось всего 4 боеспособных штыка. Но они выстояли и стали героями матча.

Йере Каралахти, ХК «Динамо-Минск»:

Сегодня каждый приложил все усилия, чтобы добиться победы, эмоции были на пределе, все сражались до последнего. Когда оставались в меньшинстве, было, конечно, тяжело, но все мы здесь профессионалы.

Ярослав Обшут, ХК «Динамо-Минск»:

Тяжело было, но нападающие нам помогали. Кевин нас поддержал. Играли как одна команда.

Пятиминутка в меньшинстве при счете 1:1 после спорного удаления Денисова вообще, возможно, – ключевой эпизод матча. Гости численный перевес не реализовали, и тренер «Северстали» не стал оправдываться обстоятельствами, болезнью своего лидера Щипачёва, а признал – критику его подопечные заслужили.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Северсталь»:

Мы вот с Мареком сейчас выйдем и тоже будем играть так же. Надо, мне кажется, бороться, набрасывать. А этого не происходило.

Кто удостоился от Дмитрия Квартельнова похвалы, так это белорус Евгений Ковыршин. Женя не только отрабатывал в меньшинстве, но и организовал шайбу Казаковцева, а в конце матча и вовсе выходил в двух сменах сразу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Видимо, белорус в КХЛ уже стал вполне своим.

Евгений Ковыршин, ХК «Северсталь»:

В первых играх вкатывался, а сейчас, вроде, более-менее нормально, привык.

Вообще в матче было немало событий, о которых можно было бы рассказать. Два буллита, назначенные по ходу встречи и не реализованные Кетовым и Лайне. Драки и столкновения, отличные моменты, упущенные Корсо, Ирглом и Пивко. Возможно, по качеству хоккея это был не лучший матч сезона для «Динамо», но по эмоциям – он точно войдет в число самых памятных: 3:1 – победа, которую они заслужили.

Евгений Ковыршин, ХК «Северсталь»:

Второй период нас немного выбил. Когда у «Динамо» было пятиминутное удаление, надо было забивать. Потом получился сами. Закон хоккея.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Северсталь»:

Не сыграли так, как хотели, а самое главное – проиграли борьбу. С этой командой нельзя проигрывать борьбу.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Хотим играть жестко. Я был в свое время очень мягким игроком, думал, что игра в тело имеет большое значение в КХЛ. Поэтому нужно чтобы все игроки, не только защитники, играли в тело. Это имеет влияние на ход матча и результат.

