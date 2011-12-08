В Национальной библиотеке подвели итоги футбольного сезона-2011

Новости Беларуси, Минск. Вне всяких сомнений, уходящий год запомнится важными событиями в футбольной жизни. Среди них — третье место белорусской молодежки на чемпионате Европы, благодаря чему, футбольная молодежная сборная Беларуси впервые в истории завоевала право выступить на Олимпийских играх.

Четыре отечественных клуба подарили болельщикам яркие моменты выступлений в еврокубковых турнирах. А борисовский клуб второй раз в истории стал участником группового раунда Лиги чемпионов. Благодаря чему белорусские болельщики смогли наблюдать за игрой грандов мирового футбола: итальянского «Милана» и испанской «Барселоны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Кондратьев, главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу:

Прежде всего вспоминается, конечно, Дания — чемпионат Европы, бронзовые медали наши. Это, наверное, незабываемые мгновения, которые я ещё долго буду помнить.

Александр Гутор, вратарь ФК БАТЭ:

Я считаю, что год для нас был очень успешным: команда стала чемпионом, вышла в групповой этап Лиги чемпионов, играли с довольно-таки сильными соперниками в групповом этапе, а молодёжная сборная вышла на Олимпиаду. Думаю, для белорусского футбола это очень успешный год.