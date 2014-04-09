Дина Сазановец завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Новости Беларуси. В Тель-авиве, где проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике, белоруска Дина Сазановец завоевала свое первое в карьере золото на континентальном первенстве! В категории до 69 кг белоруска стала лучшей в двоеборье. Ей просто не было равных!

По сумме рывка и толчка белоруска подняла 245 килограммов! Это на 17 больше, чем у ее ближайшей соперницы из Болгарии. Таким образом Дина Сазановец принесла Беларуси еще одну медаль на этом чемпионате Европы.

Напомним, что первую завоевал Станислав Чадович – он выиграл серебро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.