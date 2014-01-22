Денис Зуев, белорусский победитель турнира по кикбоксингу, будет представлять Беларусь в Лас-Вегасе

На одном из самых знаменитых рингов мира, на котором проводили бои Мохаммед Али и Майк Тайсон, появится новая восходящая звезда белорусского кикбоксинга. За путевку на турнир в Лас-Вегас на ринге сражались 4 бойца средней весовой категории, но в финале сильнейшим оказался Денис Зуев, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Вековые традиции Востока и Запада, приемы каратэ и ушу, тхэквондо и муай тай — это все объединил в себе кикбоксинг. В этом зрелищном виде спорта Денис Зуев недавно, но его имя уже внесено в список перспективных бойцов.

Денис Зуев, победитель турнира по кикбоксингу:

Я еще пока не понимаю, что происходит, но все поздравляют. Америка. Поедем, посмотрим. Думаю, отлично будет.

Присутствует ли страх перед боем? Как Вы справляетесь с ним? Может быть, есть специальная техника?

Денис Зуев, победитель турнира по кикбоксингу:

Волнение, конечно, есть у каждого спортсмена. Перед этими соревнованиями я сильно волновался, но уже ближе к бою волнение пропадает, когда выходишь на ринг, волнения вообще нету, то есть ты настроен только на бой.

Андрей Герасимчук, тренер по кикбоксингу:

Волнение, внешний адреналин хорошо снимается хорошей тренировкой.