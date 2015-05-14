Дэйв Льюис: Думаю, единственные, кто верил, что мы попадем в плей-офф чемпионата мира, это хоккеисты и тренеры

В плей-офф белорусы будут играть с канадцами. Единственной командой на турнире, выигравшей все семь проведенных матчей. В преддверие этой игры программе «Горячий лед» на СТВ удалось дозвониться до главного тренера Дэйва Льюиса.

Ожидали ли вы выхода в плей-офф?

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Я говорил команде, что жду выхода в медальный раунд. Чтобы оказаться высоко, нужно смотреть высоко. Я думаю, единственные, кто верил, что мы попадем в плей-офф, это хоккеисты и тренеры. И этого оказалось достаточно.

Ваши ожидания от игры с Канадой?

Дэйв Льюис:

У Канады очень сильный состав, отличные игроки из НХЛ, которых ведет за собой Сидни Кросби, один из лучших хоккеистов в мире. Так что перед нами стоит большой вызов.

Кросби будут опекать персонально?

Дэйв Льюис:

Нет. Все, что нам нужно, это показать наш хоккей. Наша игра – это форчекинг, давление. И я думаю, это реально, хотя у Канады много физически сильных хоккеистов. Это единственный наш шанс, потому что у нас меньше ярких игроков. У нас нет НХЛовцев, как в Канаде, нет таких звезд, но, я думаю, мы хороши как команда. И нам нужно сыграть как команда.

Игра против Канады – особенная для вас?

Дэйв Льюис:

Это будет особенная игра для наших хоккеистов. Многие из них никогда не играли с канадцами на таком уровне. Так что для них это отличная возможность. Это прекрасно для членов семей, увидеть их на льду против канадцев и для самих хоккеистов выйти на лед. Что касается меня, я просто старый человек, который родился и вырос в Канаде, и который готовится теперь к новому вызову.