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14 мая может определиться чемпион Беларусь по баскетболу – «Цмоки-Минск» или «Гродно-93»

14 мая 2015 06:56
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Новости Беларуси. Чемпион Беларуси по баскетболу среди мужских команд с огромной долей вероятности станет известен уже 14 мая.

Столичные «Цмоки» на домашней площадке не оставляют никаких шансов «Гродно-93», и вряд ли гостям с западных рубежей нашей родины удастся зацепить у «драконов» хотя бы матч, а уж тем более возродить интригу.

Отпраздновав две победы в Гродно, в третьем матче финальной серии подопечные Игоря Грищука разгромили соперника 101:56. Четверть сотни очков на счету Бранко Мирковича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минчане повели в серии 3:0 и до завоевания чемпионского титула им осталось сделать всего один шаг. Четвертый матч серии пройдет 14 мая и начнется в 18:00.

# Баскетбол

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