14 мая может определиться чемпион Беларусь по баскетболу – «Цмоки-Минск» или «Гродно-93»

Новости Беларуси. Чемпион Беларуси по баскетболу среди мужских команд с огромной долей вероятности станет известен уже 14 мая.

Столичные «Цмоки» на домашней площадке не оставляют никаких шансов «Гродно-93», и вряд ли гостям с западных рубежей нашей родины удастся зацепить у «драконов» хотя бы матч, а уж тем более возродить интригу.

Отпраздновав две победы в Гродно, в третьем матче финальной серии подопечные Игоря Грищука разгромили соперника 101:56. Четверть сотни очков на счету Бранко Мирковича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».