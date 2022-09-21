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«Дают позитив». В «Чижовка-Арене» продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию

21 сентября 2022 14:17
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Новости Беларуси. На базе столичной «Чижовка-Арены» продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный старт определит сильнейших спортсменов внутри страны. В первый соревновательный день за чемпионский титул в личных соревнованиях боролись шпажисты. Триумфаторами стали Максим Марук и Екатерина Пошернева. Стоит отметить, что уровень конкуренции национального первенства значительно вырос. Тренировочные сборы и соревнования с российскими фехтовальщиками положительно сказываются на мастерстве земляков.

«Дают позитив». В «Чижовка-Арене» продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию-1

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:
Видно, что эти учебно-тренировочные сборы совместные с Российской Федерацией, соревнования на территории двух стран, безусловно, дают позитив. Российские спортсмены, российское фехтование на сегодня – это топ мирового уровня. Безусловно, нашим спортсменам очень полезно с топ мирового уровня вести совместную подготовку.

«Дают позитив». В «Чижовка-Арене» продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию-4

Всего в рамках старта разыграют 12 комплектов медалей. Турнир завершится 25 сентября.

# Фехтование # Максим Марук # Екатерина Пошернева # Виталий Соколовский # Фотофакт

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