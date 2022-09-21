«Дают позитив». В «Чижовка-Арене» продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию

Новости Беларуси. На базе столичной «Чижовка-Арены» продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный старт определит сильнейших спортсменов внутри страны. В первый соревновательный день за чемпионский титул в личных соревнованиях боролись шпажисты. Триумфаторами стали Максим Марук и Екатерина Пошернева. Стоит отметить, что уровень конкуренции национального первенства значительно вырос. Тренировочные сборы и соревнования с российскими фехтовальщиками положительно сказываются на мастерстве земляков.