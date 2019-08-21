Дащинский о Международном олимпийском дне в Минске: олимпийские чемпионы будут там присутствовать
Новости Беларуси. Минск готовится принять большой спортивный праздник, посвященный Международному олимпийскому дню, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 24 августа на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» любой желающий может попробовать свои силы более чем в 40 дисциплинах, но и поучаствовать в мастер-классах именитых белорусских спортсменов.
Дмитрий Довгалёнок, начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси:
Мы не должны, наверное, ущемлять в чем-то какие-то новые виды спорта, потому что они тоже имеют право на жизнь. Мы же не знаем, допустим, что нравится ребенку: гребля, легкая атлетика, стрит-воркаут либо еще что-то. Поэтому и начали принимать в свою олимпийскую семью на этот олимпийский день новые виды спорта.
Несмотря на теплое время года, попробовать себя можно будет и в зимних видах спорта. Биатлон, хоккей, фигурное катание, фристайл – и это далеко не весь список дисциплин.
Дмитрий Дащинский, старший тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Основной наш арсенал – наши звезды, спортсмены, олимпийские чемпионы, которые будут там присутствовать. Будут там и фотосессии для желающих. Будет какая-то информация по видам спорта.
Надувная подушка планируется с трамплинчиком, чтобы можно было попрыгать. Может, кому-то попробовать сальто скрутить.
С участием Домрачевой, Цупер и Гуськовой. Международный олимпийский день состоится в Минске 24 августа
Также был представлен талисман национальной команды: им стал аистенок. Придумать имя символу национальной команды может любой неравнодушный к спорту человек. Для этого нужно прислать свой вариант на сайт Национального олимпийского комитета. А увидеть маскот вживую можно будет 24 августа на Международном олимпийском дне.