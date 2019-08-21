Дащинский о Международном олимпийском дне в Минске: олимпийские чемпионы будут там присутствовать

Новости Беларуси. Минск готовится принять большой спортивный праздник, посвященный Международному олимпийскому дню, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 24 августа на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» любой желающий может попробовать свои силы более чем в 40 дисциплинах, но и поучаствовать в мастер-классах именитых белорусских спортсменов.

Дмитрий Довгалёнок, начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси:

Мы не должны, наверное, ущемлять в чем-то какие-то новые виды спорта, потому что они тоже имеют право на жизнь. Мы же не знаем, допустим, что нравится ребенку: гребля, легкая атлетика, стрит-воркаут либо еще что-то. Поэтому и начали принимать в свою олимпийскую семью на этот олимпийский день новые виды спорта. Несмотря на теплое время года, попробовать себя можно будет и в зимних видах спорта. Биатлон, хоккей, фигурное катание, фристайл – и это далеко не весь список дисциплин.