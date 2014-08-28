Дарья Домрачева оценила открытые после реконструкции «Раубичи»: Я думаю, это будет один из лучших стадионов мира

Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по биатлону 28 августа приступила к тренировкам в Раубичах. Здесь завершается масштабная реконструкция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский центр олимпийской подготовки не только обновился, но и пополнился объектами. Создатели подумали и о спортсменах, и о людях, обслуживающих соревнования, и, конечно, о зрителях. Теперь обновлённый спорт-комплекс соответствует высоким мировым стандартам.

О спортивных стартах и мировых рекордах они уж точно знают не понаслышке. Как и прежде, у биатлонистов на счету каждая минута в период подготовки к новому сезону. В первый день сбора звёзды белорусского спорта обкатывают новые дистанции. Уже в обновлённых «Раубичах». Условия по-настоящему люксовые, — заверяют спортсмены.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Я думаю, это будет один из лучших стадионов мира. И по комплексу инфраструктуры, которая здесь сегодня в «Раубичах»: это и водоем, на котором можно тренировать греблей, это и прекрасная лыжероллерная трасса, тир наш новый, о котором мы очень долго мечтали. Лично я аналогов по оснащённости комплекса в мире ещё не видела.

Новый закрытый тир на десять мишеней оценить успел ещё один олимпийский триумфатор. Совсем недавно она покоряла сочинские склоны, уже сегодня тренируется на белорусской земле. Надежда Скардино признаётся: возвращению в обновлённые «Раубичи» рада.

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону:

Трасса широкая, спуски, повороты все просматриваются. Она довольно сложная по уровню сложности, но при этом на ней комфортно и чувствуешь себя безопасно.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Поручение изменить «Раубичи» давал Президент ещё в 2010. Грандиозная стройка стартовала практически два года назад. И уже сегодня визитную карточку белорусского спорта не узнать. Гостиничный фонд одновременно принять сможет до пятисот спортсменов.

Судейский павильон, новые лыжероллерные трассы, уникальный закрытый тир, гостиница, домики командных раздевалок и даже обновлённые инженерные сети. Такая инфраструктура уж точно вдохновит: и на плодотворные тренировки, и, конечно, на победы, поможет повторить сочинский триумф.

Олег Рыженков, главный тренер мужской сборной по биатлону:

Девчонки проехали, ребята проехали по одному кругу - остались довольны. Ширина трассы, профиль, качество асфальта - великолепно.

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта - это не меньше 80 гектаров. Построили 40 лет назад. Когда-то комплекс был известен на весь Советский союз. Правда, годы сделали своё. Заговорили о реконструкции. Причём масштабной и по-настоящему полноценной. В итоге новым «Раубичам» будет чем удивить.

Проект разрабатывали детально. В первую очередь, спорткомплекс после реконструкции должен соответствовать высоким мировым стандартам и даже не идти в сравнение заграничным спортивным базам. Практически Швейцария, но с белорусским колоритом. Комфортным комплекс будет для спортсменов 10 видов спорта. Ждут и мировых спортивных знаменитостей.

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Сборная Украины уже приехала. Расположилась, правда, в Силичах, на тренировки будут приезжать к нам.

Люди очень охотно приезжали сюда. Показательный 2012 год для нас. До начала реконструкции в 2012 году через комплекс прошли представители 56 стран.

Грандиозные и планы. Например, принять один из этапов Кубка мира. До реконструкции планку чемпионата мира по биатлону «Раубичи» взять не смогли. А вот в ближайшей перспективе трассы комплекса должны оценить юниоры во время чемпионата мира. Уже в феврале.