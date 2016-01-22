«Дакар-2016»: белорусский экипаж занял 25-е итоговое место

Новости Беларуси. Белорусские гонщики вернулись с международного ралли-марафона «Дакар». Экипаж под управлением Владимира Василевского в общем зачете стал двадцать пятым. В аэропорту их встречали родные, друзья, коллеги и журналисты.

Напомним, марафон проходил по территориям двух стран: Аргентины и Боливии. В целом гонщики проехали порядка девяти тысяч километров, причем в самых экстремальных условиях бездорожья, высокогорья, каменистых участков, каньонов, песчаных дюн и барханов. Белорусская команда участвовала в ралли в пятый раз. И все это время водителей снаряжает Минский автомобильный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Василевский, пилот экипажа «МАЗ-СПОРТавто»:

Постоянно быть надо в напряжении. Малейшая ошибка — разобьешь машину о камни. Там, где были пески и высокогорье, там опять же надо следить за своим состоянием, чтобы всегда быть в тонусе.

Валерий Козловский, штурман экипажа «МАЗ-СПОРТавто»:

Техника, которая создана на Минском автомобильном заводе, техника, которая создана руками наших заводчан, составляла достойную конкуренцию самым серьезным экипажам со всей планеты. Наши экипажи были ничем не хуже, нас считают серьезными соперниками, партнерами, можно сказать.