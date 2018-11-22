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«Цмоки» проиграли баскетболистам кипрского АЕКа

22 ноября 2018 10:18
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» завершили выступление в кубке ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмоки» проиграли баскетболистам кипрского АЕКа-1

В матче за выход из группы драконы встречались на выезде с баскетболистами кипрского АЕКа. После первой половины минчане уступали три очка, однако благодаря ударной третьей четверти вышли вперед.

«Цмоки» проиграли баскетболистам кипрского АЕКа-4

Увы, в заключительном периоде лучше оказались хозяева паркета. Итоговые цифры 82:77 в пользу АЕКа.

«Цмоки» проиграли баскетболистам кипрского АЕКа-7

# Баскетбол # Фотофакт

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