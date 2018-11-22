«Цмоки» проиграли баскетболистам кипрского АЕКа

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» завершили выступление в кубке ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минские «Цмоки» завершили выступление в кубке ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче за выход из группы драконы встречались на выезде с баскетболистами кипрского АЕКа. После первой половины минчане уступали три очка, однако благодаря ударной третьей четверти вышли вперед.
Увы, в заключительном периоде лучше оказались хозяева паркета. Итоговые цифры 82:77 в пользу АЕКа.