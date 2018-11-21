Красивая победа над Турцией: женская сборная Беларуси по баскетболу сыграет на ЧЕ

Новости Беларуси. Невероятный матч и невероятные эмоции: женская сборная Беларуси по баскетболу провела заключительный поединок отборочного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победа в игре с Турцией гарантировала путевку на еврофорум. В случае поражения белорускам пришлось бы ждать исхода матчей в других группах. Борьба на площадке шла мяч в мяч. К большому перерыву турчанки вели плюс три. Белоруски вырвались вперед в третьей четверти, но соперницы их настигли.

И все-таки в концовке нервы оказались крепче у наших баскетболисток. 60:56 в пользу сборной Беларуси. Наша команда сыграет на чемпионате Европы.