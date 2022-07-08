«Чувствуется нехватка международных соревнований». В Бресте завершился Открытый Кубок страны по многоборьям

Новости Беларуси. В Бресте завершился Кубок страны по многоборьям. На турнире, который стал восьмым этапом Белорусской легкоатлетической лиги, выступали участники и призеры крупных международных стартов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финальный соревновательный день чемпионский титул среди мужчин завоевал Максим Андралойть. У женщин равных не было Шарлоте Паэглите. Она установила два личных рекорда: в беге с барьерами и на 200 метров. Среди юниоров первое место на пьедестале занял Денис Самандык. А у девушек викторию праздновала Алина Гаврилович. В командном первенстве победу завоевала дружина Минска.
Игорь Сиводедов, государственный тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:
Для каждого спортсмена тренер и его руководство ставит определенную цель. Каждый решает свои локальные задачи, но в целом чувствуется нехватка международных соревнований. Это немножко другое, настрой там был бы совсем другой, у лидеров был бы другой. Говорю сейчас конкретно про лидеров. Это ребята, которые могут соревноваться с сильнейшими зарубежными спортсменами. И там именно показывать свои лучшие результаты. В такой сложившейся ситуации все соревнуются, результаты неплохие.
Отметим, всего в рамках Белорусской лиги запланировано 13 соревнований. Следующее из которых, открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике, стартует в Бресте 12 июля.