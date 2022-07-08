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«Чувствуется нехватка международных соревнований». В Бресте завершился Открытый Кубок страны по многоборьям

08 июля 2022 19:14
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Новости Беларуси. В Бресте завершился Кубок страны по многоборьям. На турнире, который стал восьмым этапом Белорусской легкоатлетической лиги, выступали участники и призеры крупных международных стартов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальный соревновательный день чемпионский титул среди мужчин завоевал Максим Андралойть. У женщин равных не было Шарлоте Паэглите. Она установила два личных рекорда: в беге с барьерами и на 200 метров. Среди юниоров первое место на пьедестале занял Денис Самандык. А у девушек викторию праздновала Алина Гаврилович. В командном первенстве победу завоевала дружина Минска.

«Чувствуется нехватка международных соревнований». В Бресте завершился Открытый Кубок страны по многоборьям-1

Игорь Сиводедов, государственный тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:
Для каждого спортсмена тренер и его руководство ставит определенную цель. Каждый решает свои локальные задачи, но в целом чувствуется нехватка международных соревнований. Это немножко другое, настрой там был бы совсем другой, у лидеров был бы другой. Говорю сейчас конкретно про лидеров. Это ребята, которые могут соревноваться с сильнейшими зарубежными спортсменами. И там именно показывать свои лучшие результаты. В такой сложившейся ситуации все соревнуются, результаты неплохие.

Отметим, всего в рамках Белорусской лиги запланировано 13 соревнований. Следующее из которых, открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике, стартует в Бресте 12 июля.

# Легкая атлетика # Игорь Сиводедов # Максим Андралойть # Шарлота Паэглите # Денис Самандык # Алина Гаврилович # Фотофакт

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