«Чувствуется нехватка международных соревнований». В Бресте завершился Открытый Кубок страны по многоборьям

Новости Беларуси. В Бресте завершился Кубок страны по многоборьям. На турнире, который стал восьмым этапом Белорусской легкоатлетической лиги, выступали участники и призеры крупных международных стартов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальный соревновательный день чемпионский титул среди мужчин завоевал Максим Андралойть. У женщин равных не было Шарлоте Паэглите. Она установила два личных рекорда: в беге с барьерами и на 200 метров. Среди юниоров первое место на пьедестале занял Денис Самандык. А у девушек викторию праздновала Алина Гаврилович. В командном первенстве победу завоевала дружина Минска.