ЧМ-2021. Алексей Протас присоединился к сборной Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Алексей Протас прибыл в расположение сборной Беларуси по хоккею. Таким образом, наша заявка на чемпионат мира закрыта окончательно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард будет выступать под 12-м номером. Правда, пока он не имеет права выходить на лед. Впереди три дня обязательного карантина, и только после этого он сможет влиться в состав. Но тоже с ограничениями. В пятницу, 21 мая, хоккеист сможет покинуть номер и провести раскатку. Однако в официальном матче дебютировать разрешено не ранее понедельника, 24 мая.

Это будет дуэль с чехами. В прошедшем клубном сезоне Протас выступал в двух лигах – КХЛ и АХЛ. В минском «Динамо» нападающий сыграл 63 матча с учетом плей-офф и набрал 22 очка. Затем белорус отправился за океан, где защищал цвета фарма «Вашингтона». Показатели таковы: 16 дуэлей и 7 баллов.