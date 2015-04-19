ЧМ-2015 по футзалу: Какие впечатления от страны у гостей форума и чем обещает удивить белорусская команда?

Новости Беларуси. На десерт – неподдельные спортивные эмоции. Беларусь вновь стала хозяйкой планетарного первенства. На неделе сразу в нескольких городах стартовал чемпионат мира по футзалу. Этот вид спорта еще называют футбол на паркете. Так вот на нашем паркете собрались сильнейшие команды планеты, а на трибунах преданные зрители, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Минск-Арена. Чемпионат мира. Переполненные трибуны. Это не дежавю ― очередная страница в жизни белорусского спорта.

Футзал. На белорусском паркете лучшие из лучших. Сборная Австралии в Минске уже неделю, эстафету хоккеистов подхватили первыми. При чем, на льду. Заодно приобщились к горячо любимому у нас виду спорта. Самым опытным в ледовом деле неожиданно оказался вратарь.

Рики Керми хоть и развивает самую большую скорость на площадке, но по привычке отправляется в ворота.

А вот в атаке на льду у австралийцев похоже большие проблемы. Это на паркете Эммануил Харихару готов творить чудеса.

Эммануил Харихару, игрок сборной Австралии по футзалу:

Когда-то я видел хоккей по телевизору, и мне казалось, это так легко – кататься на коньках. Но когда я надел эти ботинки, понял, что не то что кататься, стоять не могу.

Мэтью Хули, игрок сборной Австралии по футзалу:

Я первый раз встал на коньки. Это будет очень яркое впечатление от Беларуси. В Австралии, всего несколько ледовых арен на всю страну, а в некоторых регионах вообще нет.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Я смотрю, вам нравится снег?

Эммануил Харихару, игрок сборной Австралии по футзалу:

Это была моя мечта, увидеть настоящий снег.

С восхищением говорят о красоте белорусских девушках, а еще об архитектуре и магазинах. С пустыми чемоданами уже не уедут. Здесь понравились и дизайн, и качество, и цена. В белорусских шопинг-центрах отыскали даже модные марки, которые в Австралии ― только под заказ, по интернету, с других континентов.

Эммануил Харихару, игрок сборной Австралии по футзалу:

А еще мне очень понравились белорусские вечера – тихие, спокойные. Однажды мы решили прогуляться в темное время суток, и на улице было так много людей! Знаете, о чем это говорит? О том, что в этой стране люди в полной безопасности. Единственное, чего мне здесь не хватает, по сравнению с Австралией, это фастфуда.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Но ведь фастфуд ― это не совсем полезно?!

Эммануил Харихару, игрок сборной Австралии по футзалу:

А, теперь понятно, почему у вас все такие стройные. Просто я люблю поесть, но на самом деле нас в гостинице очень вкусно кормят.

А это уже, последней, прибыла команда из шоколадной столицы мира. Чтобы без наград бельгийцы не остались, при любом исходе матчей ― символические медали. На пробу. Из белорусского шоколада.

Антуан Лемер, игрок сборной Бельгии по футзалу:

Очень вкусно.

И подкова на удачу.

Билал Мербах, игрок сборной Бельгии по футзалу:

Прямо сейчас можно попробовать? И что, серьезно принесет удачу? Вкусно.

На вкус наш шоколад бельгийцы пока только пробуют, а вот со сборной хорошо знакомы. Год назад в финале уступили белорусам.

Билал Мербах, игрок сборной Бельгии по футзалу:

Это импульсивная, серьезная команда.

Сборная Беларуси – в числе фаворитов.

Дмитрий Куди – наш титулованный вратарь. Его не испугают ни колумбийцы в ранге действующих чемпионов, ни бразильцы ― законодатели футбольных мод.

Дмитрий Куди, игрок сборной Беларуси по футзалу:

Мы знаем чуть-чуть их тактические наработки. В принципе, надо просто в выходить и играть.

Кстати, далеко не все в нашей сборной зарабатывают спортом. Самая популярная профессия в команде – таможенник.

А вот Александр Головач – водитель грузовой машины. Его городок в 50 километрах от Бреста, футзала там нет. Раньше тренировался с приятелями во дворе своего дома.

Александр Головач, игрок сборной Беларуси по футзалу:

И вот так потихоньку, потихоньку добрался до сборной.

А сейчас – внимание: бразильская техника в белорусском исполнении. Такой финт в нашей сборной под силу только Александру.

Александр Головач, игрок сборной Беларуси по футзалу:

Я – дебютант сборной, на такой большой арене никогда не был, не знаю, как я себя поведу. А финт – как поможет команда! Будет уверенно играть – сделаем его для публики.

В общем, белорусские футзалисты, как бы ни было трудно, своим болельщикам обещают все – и бескомпромиссную борьбу, и шоу.

Дмитрий Куди, игрок сборной Беларуси по футзалу:

В родной стране – только на медаль.

И свое обещание держат. В первый же день турнира. Матч открытия. Громкая афиша: Беларусь ― Бразилия (2:1).

Жулио Сезар, игрок сборной Бразилии по футзалу:

Ваша команда выиграла, потому что была объективно сильнее. Мы допустили несколько коллективных ошибок и поплатились за это.

Луизиньо, игрок сборной Бразилии по футзалу:

Знаете, когда в ворота белорусов в конце матча не назначили пенальти, я был очень зол, но потом остыл. И готов признать, что тогда погорячился. Никаких претензий к судье. Белорусы выиграли заслуженно.

От едва стартовавшего турнира команда Бразилии под впечатлением. За чашкой кофе признаются: наш Владислав Теслюк своей игрой даже кудесников мяча не оставил равнодушными. И, конечно же, неравнодушными остались бразильцы к белорусскому радушию.

Луизиньо, игрок сборной Бразилии по футзалу:

Нас так здорово приняли. Поддерживали и когда мы выходили на площадку, и во время матча. Да и вообще организовано все классно.

Жулио Сезар, игрок сборной Бразилии по футзалу:

Хотя, конечно, белорусы могли бы быть еще гостеприимнее: дать нам фору и не выигрывать в первом матче!

А вот кофе в Бразилии все-таки лучше готовят. Хотя, конечно, это вопрос вкуса. Мы, бразильцы, любим все очень острое, чтобы было побольше специй и приправ. Знаете, у нас есть такое национальное блюдо – шахаску, и когда мы заключаем пари, то говорим: если я выиграю, с тебя шохаску. Такая вот бразильская традиция. Скажите, а как вас зовут? Катя? Можно адаптировать к вашим привычкам: если мы выйдем в четвертьфинал, с вас кофе!

Итак, спортивный праздник снова стартовал на белорусских улицах. Фан-зоны, сувениры, шоу, преданные болельщики.

Болельщик:

Все как всегда на позитиве, все хорошо!

Сегодня, кстати, белорусы провели второй матч. Правда, уступили Уругваю – 2:3.