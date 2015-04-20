ЧМ-2015 по футзалу: Беларусь обыграла Бразилию (2:1) и уступила Уругваю (3:2)

Новости Беларуси. Чемпионат мира по футзалу в Беларуси продолжается. Сборная нашей страны в эти минуты проводит заключительный поединок группового этапа против австралийцев. А о том, как развивались события во второй игре белорусов на турнире — с уругвайцами, в сюжете программы СТВ-Спорт.

Первую встречу, против бразильцев, команда Сергея Сафонова выиграла со счетом 2:1 и показала, что может обыгрывать кого угодно. А затем настал черед еще одной команды из Южной Америки — сборной Уругвая.

С первых минут гости показали, что настроены только побеждать. Уругвайцы владели мячом и всей командой перешли на половину площадки противника. Белорусам оставалось только контратаковать, но это команде больших успехов не принесло.

А вот у гостей игра удавалась. Первая двадцатиминутка завершилась со счетом 2:0 в их пользу. Во втором тайме хозяева стали атаковать чаще и количество в итоге перешло в качество: команде удалось забить. Но уругвайцы быстро минимизировали шанс на камбэк противника, проведя третий гол.

Хозяева пытались отыграться и в конце встречи заработали пенальти, который успешно реализовали. На больше просто не хватило времени. Счет 3:2 и первое поражение белорусов на турнире.

Сергей Сафонов, главный тренер сборной Беларуси по футзалу:

Те схему, которую предложил нам соперник, она вроде как пассивная, но то же время изматывает, постоянно требует активных действий без мяча. Честно говоря, она немножко утомляет.