ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Франции

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Франции представлена в группе «Е» вместе с командами Швейцарии, Гондураса и Эквадора.

Сборная Франции по футболу - одна из сильнейших команд Старого Света. Первая в истории сборная, сумевшая после завоевания звания чемпионов мира стать победителем на Евро.

Первый серьезный успех к французам пришел в 1958, когда на ЧМ по футболу в Швеции команда стала третьей, разгромив со счетом 6:3 команду ФРГ.

С каждым четырехлетием команда набирала обороты. И в 1984 году, команда с блистательным составом в лице Платини, Фернандеса, Тигана, Жиресса сумела взять золотые медали Евро, в 1986 дошла до полуфинала чемпионата мира в Мексике.

«Звездой» 90-ых в составе французской сборной взошел Зинедин Зидан. На домашнем чемпионате мира-1998 «трехцветные» в великолепном стиле прошли все преграды и в финальном поединке трижды забили в ворота команды Бразилии, принеся стране первое и пока единственно в истории звание чемпионов мира.

К слову, капитаном сборной-1998 был нынешний главный тренер французов Дидье Дешам.

В 2000 году практически в том же составе в драматичном финальном поединке с итальянцами французы сумели завоевать звание победителя Евро-2000. После этого успеха поколение Зидана блеснуло еще раз - в финале ЧМ-2006. Но, по воле судьбы те же итальянцы взяли реванш в серии послематчевых пенальти. Эта игра была омрачена конфликтом футболистов: между Зиданом и Матерацци произошла мини-драка, которая закончилась удалением Зидана с красной карточкой.

Зинедин Зидан закончил карьеру в 2006 году.

В дальнейшем команда стала известна многочисленными скандалами, но по-прежнему представляет собой великолепную дружину, укомплектованную профессионалами из чемпионатов Англии, Испании, Германии, Италии, Франции.

Однако, не все французские футбольные «звезды» получили приглашение на ЧМ в Бразилии.

Не попал в сборную полузащитника «Манчестер Сити» Самир Насри.

Дидье Дешам, тренер сборной Франции:

Я видел матчи Насри. Он полезен для своего клуба, и в сборной показывает неплохую игру. Но мне приходится принимать непростые решение. Спортивный фактор важен, однако он не является единственным. Я не жалею, что не вызвал Самира в сборную.

Такое решение тренер принял по просьбе футболистов команды. Важную роль сыграл человеческий фактор.

Дидье Дешам:

Он не любит быть запасным, о чем заявил сам, и это заметно. Тренер думает о коллективе, о том, как построить команду. Мы отправляемся в путешествие длиною, как минимум, шесть недель. Совместное проживание в течение столь продолжительного периода требует определенных человеческих качеств.

Не нашлось места в сборной и еще одному известному французскому футболисту последних лет - Эрику Абидалю.

Дидье Дешам:

Нам будет не хватать «Аби», но я хотел бы иметь более молодого игрока, чтобы готовиться к тем испытаниям, которые нас ждут после чемпионата мира.

Из-за травмы, полученной 6 недель назад, на поле не сможет выйти включенный в итоговую заявку лидер сборной Франции – Франк Рибери. Футболист не успел восстановиться к мундиалю.

Соперники французов – швейцарцы, однако, не торопятся радоваться.

Джердан Шакири, полузащитник сборной Швейцарии:

Конечно, Франк Рибери был ключевым игроком этой команды, и многое зависело от него. Но есть и другие футболисты, способные взять на себя эту роль. Поэтому здесь не будет больших изменений. Сборная Франции представляет собой команду с большим количеством квалифицированных молодых игроков. Они могут добиться невероятных успехов.

Международные букмекерские конторы называют сборная Франции фаворитом своей группы. Также высока вероятность их попадания в полуфинал.

Окончательный состав сборной Франции:

Вратари: Юго Ллорис, Стефан Рюффье, Микаэль Ландро.

Защитники: Матье Дебюши, Люка Динь, Эвра, Бакари Санья, Лоран Косьельни, Эльяким Мангаля, Мамаду Сако, Рафаэль Варан.

Полузащитники: Блез Матюиди, Йоан Кабай, Клеман Гренье, Рио Мавуба, Поль Погба, Мусса Сиссоко, Матье Вальбуэна.

Нападающие: Оливье Жиру, Карим Бензема, Франк Рибери (прим. не восстановился после травмы – на поле не выйдет), Антуан Гризманн, Лоик Реми.

Главный тренер - Дидье Дешам.

Следите за чемпионатом мира по футболу-2014 с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by!