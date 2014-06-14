ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Эквадора

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Эквадора представлена в группе «Е» вместе с командами Швейцарии, Франции и Гондураса.

Окончательный состав сборной Эквадора:

Вратари: Максимо Бангера, Адриан Боне, Александр Карабали Домингес.

Защитники: Габриэль Асильер, Оскар Баги, Хорхе Гуагуа, Вальтер Айови, Фриксон Эрасо, Хуан Карлос Паредес.

Полузащитники: Эдисон Мендес, Сегундо Кастильо, Карлос Груэсо, Алекс Ренато Ибарра, Кристиан Нобоа, Луис Саритама, Антонио Валенсия, Майкл Арройо, Фидель Мартинес.

Нападающие: Хайме Айови, Фелипо Кайседо, Джефферсон Монтеро, Эннер Валенсия, Хоао Робин Рохас.

Главный тренер: Рейналдо Руэда.

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