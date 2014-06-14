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ЧМ-2014 по футболу. Коста-Рика – Уругвай: аутсайдеры группы обыграли 2-кратных чемпионов мира

14 июня 2014 21:53
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ЧМ-2014 по футболу. На стадионе «Костелан» в Форталезе двукратные чемпионы мира – сборная Уругвая, уступили вечной «темной лошадке» мундиалей - сборной Коста-Рики со счетом 1:3 в первом туре группового этапа.

Костариканцы изначально считались явными аутсайдерами группы.

В первом тайме этого матча все шло по плану букмекеров - уругвайцы полностью оправдывали статус фаворита, а на 24-й минуте Эдинсон Каваньи реализовал пенальти, заработанный на фоле Хуниора Диаса против Диего Лугано.

Первый тайм закончился преимуществом Уругвая.

По истине сенсационным стал второй тайм. Сборная Коста-Рики перехватила инициативу.

Два быстрых гола забили костариканцы: на 54 минуте отличился нападающий Джоэль Кэмпбелл, на 57-ой полузащитник Оскар Дуарте.

Уругвайцы, опомнившись, кинулись в атаку – длительное время контролировали мяч на чужой половине поля, но сломать оборону Коста-Рики им не удавалось: не оставили свободных зон уругвайцам защитники. 

Нападающие в это время тоже не прохлождались: на 84-й минуте костариканец Маркос Урена смог увеличил преимущество своей сборной до двух мячей.

Уверенная победа Коста-Рики – 3:1. 

# Чемпионат мира по футболу

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