ЧМ-2014 по футболу. Сборная Колумбии обыграла Грецию всухую – 3:0

ЧМ-2014 по футболу. В первом матче 1 тура группы «С» сборная Колумбии разгромили команду Греции – 3:0.

Колумбийцы открыли счет в матче уже на 6-ой минуте - Куадрадо простретил от углового флажка, Армеро скорректировал, и мяч, зацепив штангу, закатился в ворота.

Еще один угловой - и Колумбия удваивает счет на 58 минуте. На этот раз отличился Гутьеррес.

Уже в добавленное время Куадраро и Родригес «сообразили» третий и финальный гол в этом матче.

К слову, греки на чемпионатах мира не побеждали в 5 из 6 последних матчей. Выигрывали они в последний раз в 2010 году у Нигерии со счетом 2:1.

Что касается статистики встреч Колумбия – Греция, то эти две команды ранее сходились между собой всего лишь раз. Было это в далёком 1994 году. Товарищеский матч закончился в пользу колумбийцев - 2:0.