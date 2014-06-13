ЧМ-2014 по футболу 13 июня. Нидерланды разгромили Испанию - 5:1

ЧМ-2014 по футболу. 13 июня в Бразилии проходят три матча между командами группы А. Ночью сборная Бразилии переиграла сборную Хорватии (3:1), в 19.00 по белорусскому времени встретятся Мексика и Камерун.

Но топ-игрой этого дня станет встреча двух финалистов чемпионата мира в ЮАР - Испании и Голландии.

Тогда, в 2010, на южноафриканских полях Испания и Голландия сыграли один из самых жестких финалов в истории: арбитр Ховард Уэбб показал 13 жёлтых карточек и одну красную, в дополнительное время удалили защитника «оранжевых» Джона Хейтингу. Чемпионами из той битвы вышли игроки «красной фурии». Единственный в матче гол забил полузащитник Андрес Иньеста (см. видео).

Встречу на полях Бразилии ревашем футболисты «заводного апельсина» называть не хотят - не тот ранг встречи.

Арьен Роббен, полузащитник сборной Голландии:

Это особенный матч, но мы его не переоцениваем. Конечно, многие вспоминают тот финал, но мы о прошлом не думаем, все смотрят только вперед. Я бы не хотел рассуждать о реванше. Хотя бы потому, что тогда мы играли в финале, а теперь в групповом этапе. У нас нет выбора, жребий определил нам испанцев в качестве первого соперника. Мы хорошо подготовились к турниру. С нетерпением ждем начала.

Судя по ставкам международных букмекерских контор, победу с минимальным перевесом снова одержат испанцы.

Смотрите матч в 22.00 и следите за чемпионатом мира по футболу вместе с ctv.by с 12 июня по 13 июля!

Обновлено 13.06.2014 в 23.50

Сборная Нидерландов разгромила действующих чемпионов мира - команду Испании в матче группового этапа ЧМ-2014 по футболу со счетом 5:1.

По два раза отличились Робин ван Перси и Арьен Роббен, однажды Стефан де Фрей. У испанцев - Хаби Алонсо.

Стенограмма онлайн-трансляции можно посмотреть здесь.