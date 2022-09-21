Четырёх белорусов вызвали в основные составы клубов НХЛ

Национальная хоккейная лига все больше засматривается на белорусов, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В подготовке к новому заокеанскому сезону в основах примут участие четыре наших соотечественника. В списках тренировочного лагеря «Аризоны» значатся 17 защитников, среди них и наш Владислав Колячонок. Кэмп начнется 21 сентября, а вот игровой старт намечен на 24 сентября поединком против «Сент-Луиса».