Четырёх белорусов вызвали в основные составы клубов НХЛ

Национальная хоккейная лига все больше засматривается на белорусов, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В подготовке к новому заокеанскому сезону в основах примут участие четыре наших соотечественника. В списках тренировочного лагеря «Аризоны» значатся 17 защитников, среди них и наш Владислав Колячонок. Кэмп начнется 21 сентября, а вот игровой старт намечен на 24 сентября поединком против «Сент-Луиса».
«Вашингтон Кэпиталз» начнет свой тренировочный лагерь сезона 22 сентября. 19 дней позволят боссам расставить приоритеты. В числе 68 приглашенных и наш форвард Алексей Протас. Все участники будут разделены на три команды (группа A, B и C), и их графики работы будут различаться. Первый выставочный матч «Вашингтон» дома проведет против «Баффало».
Белорус Илья Усов вызван на тренировочный сбор клуба НХЛ «Тампа».