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Белорусская команда одержала победу на международном турнире по мини-футболу среди полицейских и пожарных

23 октября 2015 10:32
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Новости Беларуси. Лучшие в мире. Белорусские милиционеры стали чемпионами по мини-футболу среди силовиков. В Нидерландах прошел международный турнир среди полицейских и пожарных. В нём участвовали более 200 команд из 40 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубок чемпиона завоевала белорусская сборная Министерства внутренних дел.

В финальном матче команда обыграла россиян со счётом 2:1. В стыковых матчах белорусские правоохранители обошли немцев, румынов, португальцев и сербов. К слову, наша команда стала победителем этого турнира второй год подряд.

Андрей Швако, тренер сборной команды МВД по мини-футболу:
Матч, который был в полуфинале, наша команда проигрывала, но буквально за 1,5 минуты до окончания основного времени забила гол, перевела игру в послематчевый пенальти. И только по пенальти прошла в финал. То есть это достаточно эмоциональная игра была, и наши ребята показали все свои волевые качества. Уровень турнира достаточно высокий. И во всех играх, которые проходят на стадии плей-офф, приходиться бороться за каждый гол.

# Футбол

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