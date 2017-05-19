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На новый срок переизбран председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев

19 мая 2017 06:31
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Новости Беларуси. Участники отчетно-выборной конференции Белорусской федерации гандбола также сделали выбор в пользу действующего председателя своего ведомства. Они переизбрали на новый четырехлетний срок Владимира Коноплева.

Одним из претендентов на пост руководителя федерации был известный гандболист Сергей Рутенко, не так давно завершивший игровую карьеру. Однако и он, и трое других соперников Коноплева в итоге взяли самоотвод, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Коноплев, председатель Белоруской федерации гандбола:
Когда о работе федерации позитивно отзываются те люди, которые поднялись на пик спортивной славы, то есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира, которые уже состоялись как тренеры, как граждане Республики Беларусь, конечно, это приятно слышать и обязывает ко многому.

# Гандбол # Владимир Коноплев

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