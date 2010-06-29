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Чемпионат мира по футболу в ЮАР: накануне определилась еще одна пара четвертьфиналистов

29 июня 2010 12:49
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К сборной Голландии, которая завоевала себе право участия в 1/4 благодаря победе над словаками — 2:1, ожидаемо присоединилась команда Бразилии.

Пентакампеоны не оставили никаких сомнении в своем превосходстве над чилийцами. Ударная трехминутка в концовке первого тайма, в ходе которой поочередно отличились Жуан и Луис Фабиано, позволила подопечным Дунги выйти вперед (2:0) перед антрактом. А по истечении часа игрового времени точный удар Робиньо довел счет до разгромного. Бразильцы праздновали победу 3:0.

В четвертьфинале поклонников футбола ждет еще одно любопытное противостояние: Голландия – Бразилия. Сегодня последнюю пару участников 1/4-ой определят Парагвай и Япония, а также соседи пиренейцы: Испания и Португалия.

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