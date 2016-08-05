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Чемпионат Беларуси по выездке продолжается в Ратомке

05 августа 2016 17:43
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Новости Беларуси. В Ратомке продолжается чемпионат Беларуси по выездке. В соревновательной программе второго дня значились три вида.

В финале приза для молодых лошадей победа досталась животному по имени Балтимор-Ди. В дисциплине «средний приз № 1» не знала себе равных Варвара Павленко в дуэте с конем Банабуром. После «Большого приза» лидерство захватила мастер спорта международного класса Екатерина Ефремова на лошади Латино. Она уже завоевала путевку на чемпионат Европы-2017, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Екатерина Ефремова, победительница Grand-Prix:
Сложно было из-за погоды, потому что в такую жару ехать очень сложно, как и в проливной дождь. Но мы выступали две недели назад в Эстонии на этапе Кубка мира, там шел проливной дождь. Лучше 10 минут потерпеть жару.

Наталья Рубашко, главный судья соревнований:
Катя была очевидным лидером, потому что опыт все-таки есть опыт и мастерство тоже существенное. Второе место у нас заняла молодая всадница, достаточно перспективная. Вчера она выиграла у нас «Малый приз». Поэтому мы надеемся, что она будет показывать хорошие результаты в «Большом призе» и составит конкуренцию опытному всаднику.

Чемпион Беларуси определится в субботу по сумме двух выступлений – «Большой приз» и кюр – так называется произвольная программа под музыку.

# Конный спорт

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