Чемпионат Беларуси по прыжкам на батуте стартовал в Стайках

Новости Беларуси. Главный национальный старт сезона у батутистов принимают в эти дни Стайки. Чемпионат страны собрал сильнейших в этом виде.

Для спортсменов это возможность разжиться весомым титулом, для зрителей – насладиться яркими выступлениями (эффектные пируэты в воздухе делают этот вид спорта одним из самых зрелищных). А для тренерского штаба национальной команды это шанс оценить готовность своих подопечных к важным стартам в конце сезона.

Венчать предолимпийский год у батутистов будет мировой форум в Бельгии, где будут разыграны лицензии на игры в Рио.

Ольга Власова, главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте:

Все зависит от их выступлений. Загадывать не хочется, но мы к этому стремимся: чем больше, тем лучше. Ожидаю готовность, которую мы провели в Витебске с национальной командой, они должны показать свои коэффициенты, высоту, технику. И посмотреть уровень их готовности после этих соревнований.

На чемпионате страны батутисты разыгрывают шесть комплектов наград: в индивидуальных и синхронных прыжках, а также в командном турнире. Обладатели призовых мест определятся уже 23 сентября. Сегодня же участники преодолели предварительный раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».