Чемпионат Беларуси по муай-тай стартовал 16 марта

Новости Беларуси. Сегодня – Беларусь, завтра – мир. Под таким лозунгом-девизом стартовал 16 марта чемпионат страны по муай-тай. Турнир по традиции собрал всех сильнейших атлетов. Прошлые заслуги не забыты, однако в расчет не принимаются. И тем, кто хочет выступить на майском планетарном форуме, вновь нужно бороться за место под солнцем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они – современные гладиаторы. Но не в том смысле, что бьются без правил. А в том, что сражаются не жалея ни себя, ни соперника. Нередко превозмогая свой организм. Цель одна – быть лучшим из лучших. Приз – естественно, медали, кубки и дипломы.

А еще – приглашение в национальную сборную, которой в мае предстоит участвовать в домашнем чемпионате мира. Ну и, конечно, звание лучшего в Беларуси. А учитывая силу нашего внутреннего первенства, читай, почти медалист на мире. Нынешний форум – рекордсмен по составу. Себя испытать отважились чуть менее 220 человек.

Начался чемпионат Беларуси с приятной церемонии. Сразу нескольким бойцам были присвоены очередные спортивные звания. Максим Петкевич – он в синей экипировке – получил удостоверение мастера спорта международного класса. Каково это сражаться с чемпионом Европы, оппонент понял сполна. В третьем раунде судья остановил поединок ввиду явного преимущества. Петкевич движется дальше по турнирной сетке и получает время рассмотреть новое удостоверение.

Турнир продолжится в пятницу. А самое интересное – финалы – пройдут в воскресенье.