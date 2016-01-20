Чем удивил чемпионат Беларуси по шахматам

Новости Беларуси. В этом виде спорта важна не сила, а ум, не ловкость, а смекалка. Здесь не бывает эмоций через край, но от накала борьбы воздух в помещении будто сгущается. Сразу и не подумаешь, что речь идет о шахматах, а в данном случае о чемпионате Беларуси по этому виду спорта.

Их не сопровождают громкие овации и шумные болельщики, вокруг, наоборот, тишина, которая прерывается лишь звуком передвижения фигур по доске, и пристальное внимание со стороны судей и коллег. В первенстве страны по шахматам в этом году исключительный интерес вызвала дуэль опыта и молодости, которая состоялась в последнем туре состязаний. Андрей Жигалко экзаменовал юного и талантливого Михаила Никитенко.

Михаил, несмотря на своих неполные 16 лет, перед более мастеровитым оппонентом не стушевался, а даже больше - победил!

Этот поединок какого-либо серьезного турнирного значения, по сути, уже не играл, но виктория принесла Михаилу Никитенко такие нужные баллы. Талантливый белорусский шахматист выполнил норматив международного мастера. В чемпионате же за ним осталась золотая середина — 7-ое место.

На третьем месте в этот раз расположился чемпион прошлых двух лет Кирилл Ступак, вторым стал выступивший не самым лучшим образом Сергей Жигалко, а вот победил в чемпионате страны впервые в своей карьере Владислав Ковалев.

Женское первенство страны по шахматам завершилось днем ранее. В нем сильнее всех была Анастасия Зезюлькина, не проигравшая ни одной партии. Второй стала Екатерина Богдан, а на третьей позиции Татьяна Рево, сообщили в программе «СТВ-Спорт».