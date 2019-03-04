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ЧЕ по легкой атлетике в закрытых помещениях: у белорусов 2 медали

04 марта 2019 14:29
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Новости Беларуси. Две медали завоевали белорусские спортсмены на чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Глазго,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне серебряную медаль в прыжках в длину выиграла Анастасия Мирончик-Иванова.

ЧЕ по легкой атлетике в закрытых помещениях: у белорусов 2 медали-1

В лучшей попытке белоруска установила личный рекорд – 6 метров 93 см. Превзойти этот результат сумела лишь сербка Ивана Шпанович, которая в пятой попытке улетела на 6 м 99 см.

ЧЕ по легкой атлетике в закрытых помещениях: у белорусов 2 медали-4

А легкоатлетка Эльвира Герман стала третьей в забеге на 60 метров с барьерами, показав время 8 секунд. Победителем тут стала Надин Виссер из Нидерландов с результатом 7,87 секунды, вторая – Синди Роледер из Германии – 7,97 секунд.

# Легкая атлетика # Фотофакт

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