ЧЕ по легкой атлетике в закрытых помещениях: у белорусов 2 медали

Новости Беларуси. Две медали завоевали белорусские спортсмены на чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Глазго, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне серебряную медаль в прыжках в длину выиграла Анастасия Мирончик-Иванова.

В лучшей попытке белоруска установила личный рекорд – 6 метров 93 см. Превзойти этот результат сумела лишь сербка Ивана Шпанович, которая в пятой попытке улетела на 6 м 99 см.